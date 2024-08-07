Erdek'te Ticari Araç Takla Attı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yoldan çıkan ticari araç takla attı.

Erdek'te Arif Kalıpsızoğlu Caddesi üzerinde, Bandırma yönünde seyir halinde olan 10 ALN 550 plakalı ticari araç, viraja girmeden önce direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerinden geçen diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR