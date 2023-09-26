Erdek'te şüpheli kişinin evinde 732 gram esrar ele geçirildi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapılan aramalarda, şüpheli kişinin evinde ve üzerinde 732 gram esrar bulundu. Zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde şüpheli kişinin evinde yapılan aramalarda, 732 gram esrar ele geçirildi.

Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gelen istihbaratı değerlendirdi. Yapılan çalışmanın sonunda Atatürk Mahallesi Apostol mevkiinde şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan aramalarda 732 gram esrar ele geçirildi. Zanlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR