Erdek'te sahte ve kaçak içki operasyonu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sahte-kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendi. 1 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sahte - kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Erdek ilçesinde sahte - kaçak içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramada; 50 litre şarap, 33 litre rakı ve 7 litre viski olmak üzere toplam 90 litre kaçak içki ele geçirildi. Olaya karışan 1 şüpheli yakalandı. - BALIKESİR