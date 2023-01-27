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Erdek'te sahte ve kaçak içki operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Erdek'te sahte ve kaçak içki operasyonu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sahte-kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sahte-kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendi. 1 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sahte - kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Erdek ilçesinde sahte - kaçak içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramada; 50 litre şarap, 33 litre rakı ve 7 litre viski olmak üzere toplam 90 litre kaçak içki ele geçirildi. Olaya karışan 1 şüpheli yakalandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Jandarma 3. Sayfa Haberler

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