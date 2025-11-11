Erdek'te Motosiklet ve Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpıştıği kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Batuhan Ş. yönetimindeki 10 AJG 501 plakalı motosiklet ile 10 E 1370 plakalı kamyon, Erdek girişinde akaryakıt istasyonu önünde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Batuhan Ş. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Batuhan Ş., Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR