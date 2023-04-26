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Erdek'te jandarmadan 3 eve eş zamanlı baskın

Erdek'te jandarmadan 3 eve eş zamanlı baskın

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Erdek İlçesinde Jandarma Komutanlığı'nca 3 şahsın evinde eş zamanlı baskın yapıldı.

Balıkesir'in Erdek İlçesinde Jandarma Komutanlığı'nca 3 şahsın evinde eş zamanlı baskın yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Erdek İlçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Turan mahallesinde 3 şahsın evinde eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız 9mm kuru sıkı tabanca ve tabancalara ait 9 mm 47 adet fişek, 6 şişe kaçak olduğu değerlendirilen bandrolsüz içki ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile adli tahkikat başlatıldı. Şahıslar ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Hisarcık Jandarma Erdek 3. Sayfa Haberler

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