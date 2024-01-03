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Erdek'te İzinsiz Kazı Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde izinsiz kazı yapılacağına yönelik bilgi edilmesi üzerine yapılan araştırma ve teknik takip sonucu 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde izinsiz kazı yapılacağına yönelik bilgi edilmesi üzerine bölgede yapılan araştırma ve teknik takip sonucu 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Erdek ilçesinde izinsiz kazı yapılacağına yönelik bilgi edilmesi üzerine bölgede yapılan araştırma ve teknik takip sonucu 02 Ocak 2024 tarihinde icra edilen operasyonel faaliyette; 3 adet kürek, 2 adet fener, 1 adet kazma ve 1 adet tel fırçası ele geçirildi. Olaya karışan 5 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Kültür Sanat Güncel Haberler

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