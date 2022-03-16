Kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışma neticesinde Erdek'te kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte 6 adet patlayıcı, 2)adet matkap ve 4 adet kazı malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa