Erdek'te İki Kişi Denizde Boğuldu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen iki ayrı olayda 2 kişi girdikleri denizde boğuldu.

İlk olay Erdek'e bağlı Ocaklar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Ankara'dan Erdek'e tatil için gelen emekli öğretmen ve yazar Hamit Göksoy (67), denize girdikten kısa süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Baygın bir şekilde kıyıya çıkartılan Göksoy, 112 acil sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Erdek'teki ikinci boğulma vakası ise Narlı Mahallesi'nde yaşandı geldi. Beşevler mevki olarak adlandırılan bölgede denize giren Cahide Sadık (86), denizin içinde çırpınmaya başladı. Sonrasında kıyıya çıkartılan Cahide Sadık'a ilk müdahale olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılan Cahide Sadık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Her iki cenaze de Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - BALIKESİR