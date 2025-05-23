Erdek'te Genç Kız Cinayeti

Erdek'te genç kızı bıçaklayarak öldürdü

BALIKESİR - Erdek akşam bir cinayet olayı ile sarsıldı. 22 yaşındaki genç kız, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Burak İ. ile birlikte alkol aldığı iddia edilen Dilruba Elif Çetin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Burak İ., Çetin'i bıçakla yaraladıktan sonra balkondan atlayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğüs ve sırt bölgesinden bıçaklandığı belirlenen Dilruba Elif Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cinayet şüphelisi Burak İ., kısa süre sonra olay yerine yakın bir noktada araç içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Genç kızın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.