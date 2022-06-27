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Erdek'te emekli öğretmen denizde boğuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Erdek'te emekli öğretmen denizde boğuldu

Balıkesir'in Erdek ilçesi Çuğra mevkiinde denize giren emekli öğretmen Salih Özkan, boğularak yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Çuğra mevkiinde denize giren emekli öğretmen Salih Özkan, boğularak yaşamını yitirdi.

Hafta sonu tatili için Balıkesir'in Erdek ilçesi Çuğra mevkiinde denize giren Salih Özkan, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Etraftaki vatandaşlar sayesinde kıyıya çıkarılan emekli matematik öğretmeni Salih Özkan olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılsa da tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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