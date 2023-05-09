Erdek'te DEAŞ terör örgütü operasyonu
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Balıkesir İl Jandarma ekiplerince Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 kişi yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma ekiplerince Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 kişi yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Balıkesir'in Erdek ilçesinde yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Suriye/Rakka bölgesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve eğitim alan Muhammed Şeyh SUUD isimli örgüt mensubu, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Abdalla El Müslüm Erdek'te yakalandı. Sahte kimlik kullandığı belirlenen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR