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Erdek'te Çukura Düşen Yavru Domuz İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde beton çukura düşen yavru domuz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Domuz yavrusu, yeniden doğal yaşam alanı olan ormanlık bölgeye salındı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çukura düşen yavru domuz itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erdek'e bağlı Ocaklar Mahallesi'nde beton çukurun içine düşen domuz yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı. Ocaklar Mahallesi'nde aydınlatma direkleri için açılan beton çukurlardan birinin içine domuz yavrusu düştü. Çukurun içinde mahsur kalan yavru domuz, Erdek İtfaiyesi ekibi tarafından kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanı olan ormanlık bölgeye salındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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