Üye Girişi
Haberler

Erdek'te çift taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonucu her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, yaralanan çocuğa olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Erdek ilçesi Halitpaşa Mahallesi, Lozan Caddesi'nde 16 KK 126 plakalı ticari araç, ana yoldan gelen 16 APL 860 plakalı ticari araca sağ kapısından vurdu. Kaza sonucu her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, 16 KK 126 plakalı araçta bulunan bir çocuk hafif yaralandı. Yaralanan çocuğa olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir trafik Erdek 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

 Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

 Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title