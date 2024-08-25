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Erdek'te çift taraflı trafik kazası: Yaralılar var

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazadan sonra taraflar arasında tartışma çıktı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çift taraflı yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Kazadan sonra taraflar arasında tartışma çıktı.

Erdek, Adnan Menderes Caddesi üzerinde 16 CTB 68 plakalı otomobil ile 06 AV 5867 plakalı otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada yolun orta refüjünde bulunan elektrik direği çarpışmanın şiddetiyle yerinden çıkarak otomobillerin üzerine devrildi. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil servis ekipleri yönlendirildi. kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza sonrası taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Cadde trafiği ise bir süre aksadıktan sonra kullanılamaz hale gelen araçların çekici ile yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa trafik Erdek 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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