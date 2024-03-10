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Erdek'te çift taraflı trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Erdek ilçesi, Sahil Mahallesi, Kamplar Yolu'nda meydan gelen trafik kazasında, 34 PB 6365 plakalı otomobil ile 16 ZD 128 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan M.T., E.T. ve C.G.'ye olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, daha sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altın alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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