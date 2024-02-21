Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Tacirlerini Gözaltına Aldı
Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taciri 2 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri, Erdek Halitpaşa Mahallesinde devriye atarken, Z.O.'nun kendilerini görünce cebindeki metamfetamini yere attı. Yaklaşık 1 gram metamfetaminin Gizem D. (27) aracılığıyla Hikmet S. (37) isimli şahıstan 500 liraya alındığı tespit edildi. Zanlıların evlerinde yapılan aramada, Hikmet S. isimli şahsın üzerinden 500 lira, ikametinden ise 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Hikmet S. ve Gizem D. isimli şahısların cep telefonlarına el konulurken, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Olay ile ilgili tahkikat devam ediyor.
Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taciri 2 kişiyi gözaltına aldı.
Polis ekipleri, Erdek Halitpaşa Mahallesinde devriye atarken, Z.O.'nun kendilerini görünce cebindeki metamfetamini yere attı. Yaklaşık 1 gram metamfetaminin Gizem D. (27) aracılığıyla Hikmet S. (37) isimli şahıstan 500 liraya alındığı tespit edildi. Zanlıların evlerinde yapılan aramada, Hikmet S. isimli şahsın üzerinden 500 lira, ikametinden ise 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Hikmet S. ve Gizem D. isimli şahısların cep telefonlarına el konulurken, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Olay ile ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR