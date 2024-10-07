Üye Girişi
Haberler

Erdek'e Yeni Araç Takviyesi ile Güvenlik Güçleri Güçleniyor

Erdek'e Yeni Araç Takviyesi ile Güvenlik Güçleri Güçleniyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erdek'te Jandarma ve Emniyet ekiplerinin envanterine katılan 6 yeni modern araç, güvenlik hizmetlerinin iyileştirilmesi ve halkın huzurunun korunmasına yardımcı olacak.

Erdek'te güvenlik güçlerine yeni araç takviyesi yapıldı. İlçe Jandarma ve Emniyet ekiplerinin envanterine 6 yeni ekip aracı dahil edildi. Bu modern araçlarla, güvenlik güçlerinin ilçedeki etkinliği ve gücü daha da artırılacak.

6 yeni araçlarla, Erdek'te güvenlik hizmetlerinin daha da iyileşmesi ve vatandaşların huzurunun korunmasına katkı sağlanması hedeflenirken, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, yeni araçlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Jandarma ve Emniyet teşkilatlarımızın envanterine katılan 6 modern ekip aracımızla, güvenlik güçlerimiz çok daha güçlü ve etkin olacak. Halkımızın huzur içinde yaşadığı bir ilçe olma özelliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Jandarma Politika 3-sayfa Olaylar Ulaşım Erdek

Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilimizde hissedildi

Akdeniz'de korkutan deprem! Birçok ilimizde hissedildi

 Kalem kalem hesaplandı! 2025'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam

Vay vatandaşın haline! Yeni yıl okkalı zamlarla geliyor

 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde 'incel' alarmı

81 ilde "İncel" alarmı! Telefonu inceleyen Emniyet harekete geçti
Gazze'de 1 yıldır süren soykırımın çok ağır bilançosu

İşte 1 yıldır süren soykırımın kan donduran bilançosu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BİM AKTÜEL KATALOĞU 8 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gazze'de 1 yılda neler oldu? Gazze'de kaç kişi öldürüldü? Marmaray arızalandı mı, neden kapalı? Marmaray Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye hattı ne zaman açılacak? KYK BURS BAŞVURUSU: KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs/ kredi başvurusu nasıl yapılır? Altın fiyatları düşüyor mu? 7 Ekim gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Türkiye- Karadağ maçı ne zaman? Türkiye- Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? Az önce deprem mi oldu? 7 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 28 Ekim Pazartesi okul var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Son dakika: Deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu? İkbal Uzuner olayı nedir? Osimhen'in sakatlığı bitti mi? Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek?
title