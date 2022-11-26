Erdal Sakız cinayetinde 3 tutuklama 3. Sayfa Haberleri Kendisinden 10 gün haber alınamayan ve Sakarya'nın Hendek ilçesi mevkiinde aracında ölü bulunan Erdal Sakız cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kendisinden 10 gün haber alınamayan ve Sakarya'nın Hendek ilçesi mevkiinde aracında ölü bulunan Erdal Sakız cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 Kasım'da Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde evinden çıkan Erdal Sakız'dan 10 gün boyunca haber alınamamıştı. 19 Kasım tarihinde Sakız, Hendek ilçesi Çam Dağı mevkiinde alanda aracında ölü bulunmuştu. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekiplerince Erdal Sakız'ın tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlenmişti. Konuya ilişkin gözaltına alınan arkadaşı E.K., eşi L.K. ve oğlu S.K.'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar getirildikleri Hendek Adliyesi'nde, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Toros Dağları Sakarya 3. Sayfa Haberler

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