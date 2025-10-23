Haberler

Erciyes Üniversitesi'nde Cinayet: Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti

Erciyes Üniversitesi'nde Cinayet: Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Erciyes Üniversitesi'nde yaşanan bir cinayet olayında, eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Meliha K. hayatını kaybetti. Üniversite rektörlüğü, olayın derin üzüntüyle karşılandığını ve kadına yönelik şiddeti kınadı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından kampüste işlenen cinayetle ilgili yapılan açıklamada, "Bu elim olay yalnızca üniversitemizi değil, şehrimizi ve ülkemizi de derinden yaralamıştır" denildi.

ERÜ Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi öğrencisi ve 3 çocuk annesi Meliha K., fakülte önünde eski eşi F.K. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K., pompalı tüfekle Meliha K.'ye okul önünde ateş etti. Vurulan kadın ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ERÜ Tıp Fakültesi'ne kaldırılan kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan F.K. ise ekipler tarafından kampüs içinde yakalandı.

ERÜ Rektörlüğü'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Erciyes Üniversitesi olarak bugün kampüsümüzde yaşanan menfur saldırı sonucu bir öğrencimizin hayatını kaybetmesinden dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm üniversite camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Olayın ardından emniyet güçleri ve adli makamlarla tam bir iş birliği içerisinde hareket edilmekte olup, süreç tüm yönleriyle yakından takip edilmektedir. Üniversitemiz yönetimi olarak olayın en hızlı ve sağlıklı biçimde aydınlatılması için tüm desteği vermekteyiz. Bu elim olay yalnızca üniversitemizi değil, şehrimizi ve ülkemizi de derinden yaralamıştır. Rektörlüğümüz, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği konusunda hiçbir taviz vermeden gerekli tüm güvenlik tedbirlerini uygulamaya devam etmektedir. Kadına yönelik şiddet, insanlık onuruna yönelmiş en büyük tehditlerden biridir. Kadına yönelik her türlü şiddeti en güçlü şekilde kınıyor, bu tür insanlık dışı eylemlerin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Erciyes Üniversitesi olarak bu konuda farkındalık oluşturmak ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz. Yaşamını yitiren öğrencimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm üniversitemize başsağlığı diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

