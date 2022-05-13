Erciyes Huzur Uygulaması'nda 5 bin 385 kişi sorgulandı - Haberler

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan Erciyes Huzur Uygulaması'nda 5 bin 385 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının önlenebilmesi, hırsızlık şüphelilerinin yakalanabilmesi ve suça konu eşyaların elde edilebilmesine yönelik; okulların çevresi ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde Erciyes Huzur Uygulaması yapıldı. Uygulamada, 5 bin 385 şahıs ve bin 845 oto sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulama da 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs ile birlikte çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, trafik yönünden de toplamda 42 bin 172 TL ceza uygulandı. Ayrıca 17 park, 79 metruk bina ve 67 umuma açık yeri kontrol eden ekipler, şüpheli şahıslara göz açtırmadı.

Uygulamanın önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa