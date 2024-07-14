Üye Girişi
Haberler

Erciyes Dağı'nda Yaralanan Dağcılar Kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Dağı'nda yürüyüş yaparken üzerlerine kaya düşerek yaralanan 2 dağcı, 6 saatlik operasyon sonrası kurtarıldı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erciyes Dağı'nda yürüyüş yaparken üzerlerine kaya düşerek yaralanan dağcılar, 6 saatlik operasyon sonrası kurtarıldı. Yaralı 2 dağcı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes dağı Şeytan Deresi mevkiinde 3 kişilik dağcı grubunun yürüyüş yaptıkları sırada üzerlerine kaya parçası düştü. Daha sonra yaklaşık 300 metre yuvarlanan dağcılardan 2 tanesi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, JAK, jandarma, sağlık, Erciyes A.Ş. ve Yesevi Hareketi Derneği ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından 6 saat süren operasyonla yaralı Belgin G. ile Ahmet K., dağdan indirilerek ambulansa teslim edildi.

İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar daha sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Erciyes Hava Durumu Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

 İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı

 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title