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Erciyes-4 uygulamasında bin 344 kişi sorgulandı

3. Sayfa Haberleri

Erciyes-4 uygulamasında bin 344 kişi sorgulandı

Kayseri'de kentin farklı noktalarında yapılan Erciyes-4 uygulamasında toplam bin 344 şahıs sorgulandı.

Kayseri'de kentin farklı noktalarında yapılan Erciyes-4 uygulamasında toplam bin 344 şahıs sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erciyes-4 uygulaması çerçevesinde şehrin farklı bölgelerinde kontroller yapıldı. Çalışmalarda bin 344 şahıs ve 520 aracın sorgulaması yapılırken, 113 iş yeri, 88 metruk bina ve 14 park kontrol edildi.

Uygulamada 1 kişiye ruhsatsız tabanca taşımaktan, 1 kişiye bıçak taşımaktan işlem yapılırken, 35 sürücüye de 46 bin 288 TL cezai işlem uygulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri Erciyes 3. Sayfa Haberler

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