Erciş'te yaylaya yıldırım düştü, çoban hayatını kaybetti
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VAN (İHA) Van'ın Erciş ilçesinde yaylaya yıldırım düşmesi sonucu bir çoban hayatını kaybetti.
VAN (İHA) Van'ın Erciş ilçesinde yaylaya yıldırım düşmesi sonucu bir çoban hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre olay, Düvenci Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Meydan Boğazı yaylasında meydana geldi. Yıldırım düşmesi sonucu 25 yaşındaki Bülent Barut isimli çoban hayatını kaybetti. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa