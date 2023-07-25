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Erciş'te yaylaya yıldırım düştü, çoban hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

VAN (İHA) Van'ın Erciş ilçesinde yaylaya yıldırım düşmesi sonucu bir çoban hayatını kaybetti.

VAN (İHA) Van'ın Erciş ilçesinde yaylaya yıldırım düşmesi sonucu bir çoban hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, Düvenci Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Meydan Boğazı yaylasında meydana geldi. Yıldırım düşmesi sonucu 25 yaşındaki Bülent Barut isimli çoban hayatını kaybetti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van 3. Sayfa Haberler

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