Haberler

Van'da korkutan yangın: 5 iş yeri zarar gördü

Van'da korkutan yangın: 5 iş yeri zarar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen yangında 5 iş yeri zarar gördü. Yangın, bilinmeyen bir sebepten çıktı ve kısa sürede çevreye yayıldı. Yangın söndürüldükten sonra 3 iş yeri tamamen yanarken, 2 iş yerinin çatısı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Van'ın Erciş ilçesinde çıkan yangında 5 iş yeri zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın, dün gece Van Yolu Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, caddedeki diğer iş yerlerine de sıçradı. Alevlere müdahale eden ekiplerin uzun uğraşlar sonucu yangın söndürüldü. Yangında 3 iş yeri tamamen yanarken, 2 iş yerinin çatısı ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki

Kerem'e tepki öyle böyle değil
Trump elindeki morluğun nedenini açıkladı

Trump elindeki morluğun nedenini açıkladı
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

3 ilde emniyet müdürü değişti! İçlerinden bir tanesi dikkat çekici
Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Galatasaray'dan gece yarısı bombası! Yıldız futbolcu İstanbul'da
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki

Kerem'e tepki öyle böyle değil
Adnan Oktar'ın 'veliahtı' Serdar Dayanık yakalandı

Adnan Oktar'ın "veliahtı" yakalandı
Unai Emery: Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum, kazandık ama kaybedebilirdik

Unai Emery: Kazandık ama Fenerbahçe'ye...