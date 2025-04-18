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Erciş'te Trafik Kazası: Bir Yaralı

Erciş'te Trafik Kazası: Bir Yaralı
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Van'ın Erciş ilçesinde bir otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu sürücü hafif yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erciş'te E.T. yönetimindeki 14 BN 897 plakalı otomobil, toplu konutlar tarafında önce kaldırıma daha sonra istinat duvarına çarptı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, ambulans, polis ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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