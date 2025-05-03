Erciş'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erciş Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 65 DK 911 plakalı traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, polis ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN