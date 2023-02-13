Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Erciş'te trafik kazası: 4 yaralıVAN Van'ın Erciş ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı VAN Van'ın Erciş ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Yukarı Işıklı Mahallesi Otogar civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 E 3811 plakalı otomobil, Patnos'tan Erciş'e doğru gelirken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı. Takla atan otomobil kullanılamaz hale gelirken, olası bir yangına karşı itfaiye ekipleri olay yerinde bekletildi. Kısa süreli trafiğe kapanan yol, otomobilin sonrası kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. Yaralıların ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Patnos Van 3. Sayfa Haberler

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