Erciş'te trafik kazası: 2 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde beton pompası ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı civarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen beton pompası ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü ambulanslarla Erciş Şehit Rıd Van Çevik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
