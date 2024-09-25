Üye Girişi
Haberler

Erciş'te Tefecilik Operasyonu: 5 Gözaltı

Erciş'te Tefecilik Operasyonu: 5 Gözaltı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda tefecilik suçuna karıştığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda silah, mermi, senetler ve çeşitli belgeler ele geçirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde 'tefecilik' suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, cumhuriyet savcılığının talimatları doğrultusunda polis ekiplerince 6 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 6 ikamet ve 4 iş yerinde yapılan aramalarda; 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 5 adet AK-47 uzun namlulu silaha ait şarjör, 160 adet AK-47 uzun namlulu silaha ait fişek, 5 adet fişek, 16 ayrı şahıs üzerine düzenlenmiş toplam tutarı 7 milyon 500 bin TL olan 16 adet senetli araç satış sözleşmesi, 2 ayrı şahıs üzerine düzenlenmiş toplam tutarı 2 milyon 425 bin TL olan 2 adet senet, 1 adet 60 bin TL'lik çek, 3 adet içerisinde notlar bulunan ajanda, 1 adet üzerinde alacak verecek notlarının bulunduğu evrak ele geçirildi. Olayla ilgili 6 hedef şahsa yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken şüpheliler hakkındaki soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Erciş van

İçlerinden biri de öğretmen! Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

 Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği kitabı bir an olsun bırakmadı

Paşinyan'dan mutlusu yok! Kucağındakini bir an olsun bırakmadı

 Kaçakçılıkla anılan milletvekiliyle ilgili bomba iddia: Bulgaristan'da bar kapattı

Kaçakçılıkla anılan vekil bar kapatmış
Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon

Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü sözleri ve mesajları… Gibi 6. Sezon ne zaman? GİBİ 6. Sezon ne zaman yayınlanacak, tarihi belli mi? ALES/3 başvuruları ne zaman? 2024-ALES/3 sınavı ne zaman, saat kaçta? Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni sezon başlıyor mu? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 25 Eylül GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? ŞOK AKTÜEL 25 EYLÜL- 1 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! İstanbul su kesintisi sorgulama! 25 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Cem Gölbaşı kimdir? Cem Gölbaşı kaç yaşında, nereli? ATV CANLI İZLE 25 YLÜL | Müge Anlı son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… Dora Altınbaşak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Dora Altınbaşak kaç yaşında, nereli? Dora Altınbaşak biyografisi! Ahmet Altınbaşak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ahmet Altınbaşak kaç yaşında, nereli? Ahmet Altınbaşak biyografisi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });