Erciş'te silahlı saldırıya uğrayan diğer kardeş de hayatını kaybetti

Van'ın Erciş ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeşten biri hayatını kaybederken, diğer kardeş de tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Van Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kafe işleten Musa ve Mehmet Demir adlı kardeşler, iş yerlerinin önünde park halindeki hafif ticari aracın içinde bulundukları sırada silahlı saldırıya uğradı. Demir kardeşler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Musa Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, durumu kritik olan Mehmet Demir de doktorların müdahalelerine kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. - VAN