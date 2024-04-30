Van'ın Erciş ilçesinde minibüs şarampole uçtu: Sürücü yaralandı

Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Van-Erciş karayolunda Naif D.'nin kullandığı 06 CLN 766 plakalı okul servisi olarak çalışan minibüs, öğrencileri evlerine bıraktıktan sonra dönüş yolundayken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Haydarbey Mahallesi Balıkbendi mevkiinde şarampole uçarak, dere ıslah duvarına çarptı.

Vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Jandarma ve ambulansın gelmesiyle şoför koltuğuna sıkışan sürücü çıkarılarak ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Minibüs ise kaza yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. - VAN