Erciş'te Minibüs Kazası: 1 Yaralı
Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulans yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Karakaşlar mevki meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CKG 485 plakalı minibüsün kaza yapması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. - VAN