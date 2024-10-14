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Erciş'te Minibüs Kazası: 1 Yaralı

Erciş'te Minibüs Kazası: 1 Yaralı
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Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulans yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Karakaşlar mevki meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CKG 485 plakalı minibüsün kaza yapması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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