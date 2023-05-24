Erciş'te kaybolan gencin arama çalışmaları devam ediyor Van'ın Erciş ilçesinde ikamet eden ve Pazar günü kaybolan zihinsel engelli Eset Eroğlu'nun arama çalışmaları devam ediyor.

Erciş'te kaybolan gencin arama çalışmaları devam ediyor

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde ikamet eden ve Pazar günü kaybolan zihinsel engelli Eset Eroğlu'nun arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kızılören Mahallesi'nde ikamet eden ve zihinsel engelli olan Eset Eroğlu Pazar günü mantar toplamak için evinden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi nedeniyle aile jandarma ekiplerine durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Vatandaşlarında yardımıyla yaklaşık 100 kişi ile Eroğlu'yu arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma arama-kurtarma köpeğinin de katıldığı çalışmalar karadan devam ederken, polis ve jandarma balık adamlar ise dere ve barajlarda çalışmalarını sürdürüyor.