Erciş'te kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

Van'ın Erciş ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Eset Eroğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kızılören Mahallesi'nde ikamet eden ve zihinsel engelli olan Eset Eroğlu, Pazar günü mantar toplamak için evinden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi nedeniyle aile jandarma ekiplerine durumu bildirdi. Bölgeye jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 100 kişi ile Eroğlu'yu arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma arama-kurtarma köpeğinin de katıldığı çalışmalar karadan devam ederken, polis ve jandarma balık adamlar ise dere ve barajlarda çalışmalarını sürdürüyor. - VAN