Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Erciş'te kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

Erciş'te kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

3. Sayfa Haberleri

Van'ın Erciş ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Eset Eroğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor.

Van'ın Erciş ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Eset Eroğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kızılören Mahallesi'nde ikamet eden ve zihinsel engelli olan Eset Eroğlu, Pazar günü mantar toplamak için evinden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi nedeniyle aile jandarma ekiplerine durumu bildirdi. Bölgeye jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 100 kişi ile Eroğlu'yu arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma arama-kurtarma köpeğinin de katıldığı çalışmalar karadan devam ederken, polis ve jandarma balık adamlar ise dere ve barajlarda çalışmalarını sürdürüyor. - VAN

Van Seçim Sonuçları
Van Yerel Seçim Sonuçları 2019
Van Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Van 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title