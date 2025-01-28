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Erciş'te Kaçak Sigara Operasyonu: 319 Paket Ele Geçirildi

Erciş'te Kaçak Sigara Operasyonu: 319 Paket Ele Geçirildi
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Van'ın Erciş ilçesinde jandarma, 3 ayrı araçta yaptığı aramalarda toplam 319 paket kaçak sigara ele geçirdi. Operasyon, Erciş Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gerçekleştirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda kaçak sigara ele geçirildi.

Erciş Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Erciş ilçesi Yukarı Akçagedik Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 ayrı araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, İranlı şahıslara ait 3 araçta toplam 319 paket kaçak sigara ele geçirildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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