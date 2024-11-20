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Erciş'te Kaçak Cep Telefonu ve Tütün Operasyonu

Erciş'te Kaçak Cep Telefonu ve Tütün Operasyonu
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Van'ın Erciş ilçesinde güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu ve tütün mamulleri ele geçirdi. Ayrıca bir ruhsatsız av tüfeği ve elektrikli makaron dolum makinesi de bulundu. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Erciş ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Erciş Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda hareket eden polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, aynı zamanda 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, çeşitli miktarlarda sigara yapımında kullanılan makaron, 1 adet sigara yapımında kullanılan elektrikli makaron dolum makinesi, çeşitli miktarlarda tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi. Bir şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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