Erciş'te Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, halı içine sarılmış uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerinin yapmış olduğu operasyonla çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda halı içine sarılmış halde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. 2 poşet içinde halıya sarılmış uyuşturucu maddesi hassas burunlu köpek tarafından bulunduğu belirtilirken, olayla 1 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. - VAN