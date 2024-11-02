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Erciş'te hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Erciş'te hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
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Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, biri hastane çalışanı olmak üzere 4 kişi de yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Şehit Rıd Van Çevik Devlet Hastanesi'nde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, biri hastane çalışanı olmak üzere 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, öğle saatlerinde Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada A.T. isimli şahıs hayatını kaybederken, hastanede yönlendirme görevlisi olarak çalışan E.B. isimli hastane çalışanıyla birlikte 4 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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