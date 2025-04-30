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Erciş'te Gümrük Kaçağı Ürün Operasyonu

Erciş'te Gümrük Kaçağı Ürün Operasyonu
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Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen operasyonda 570 paket gümrük kaçağı sigara ve 24 adet cep telefonu ele geçirildi, 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli miktarda gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Erciş Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Erciş KOM Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 570 paket gümrük kaçağı sigara, 24 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 3 şüpheli şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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