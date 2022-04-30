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Erciş'te emniyet kemeri uygulaması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Erciş'te emniyet kemeri uygulaması Van'ın Erciş ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde trafik tedbirleri kapsamında emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Erciş'te emniyet kemeri uygulaması

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde trafik tedbirleri kapsamında emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca farkındalık oluşturmak amacıyla 'Bayramınız kemerli olsun' mottosuyla 15 Temmuz Demokrasi Parkı önünde gerçekleştirilen denetime, Erciş Kaymakamı ve Erciş Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir ve İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, jandarma ve polis katıldı.

Emniyet kemerinin önemi hakkında sürücülerin bilgilendirildiği denetimlerde, sürücülere broşür, çocuklara ise kırmızı düdük hediye edildi.

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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