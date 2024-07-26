Van'ın Erciş ilçesinde çobanlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Van'ın Erciş ilçesinde yaylada çobanlar arasında hayvanların otlatılması konusunda çıkan anlaşmazlıktan ötürü doğan silahlı kavga nedeniyle 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, Van Erciş'te yaşandı. Yaylada çobanlar arasında çıkan silahlı kavgaya sürü sahiplerinin de karışmasıyla 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılırken jandarma ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı. - VAN