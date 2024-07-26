Üye Girişi
Haberler

Van'ın Erciş ilçesinde çobanlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde yaylada çobanlar arasında çıkan anlaşmazlık sonucu silahlı kavga yaşandı. Kavgaya sürü sahipleri de karışınca 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Van'ın Erciş ilçesinde yaylada çobanlar arasında hayvanların otlatılması konusunda çıkan anlaşmazlıktan ötürü doğan silahlı kavga nedeniyle 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, Van Erciş'te yaşandı. Yaylada çobanlar arasında çıkan silahlı kavgaya sürü sahiplerinin de karışmasıyla 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılırken jandarma ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kavga Erciş Van 3.Sayfa Haberler

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

 Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı

Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı

 Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakmadan Geçme

Masterchef Nigar kimdir, kaç yaşında? Nigar Akyıldız kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Erim kimdir, kaç yaşında? Erim Şanal kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Miraç Ezgi kimdir, kaç yaşında? Miraç Ezgi Avcı kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Muratcan kimdir, kaç yaşında? Muratcan Sural kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Nida kimdir, kaç yaşında? Nida Sezgin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Nico Sinan kimdir, kaç yaşında? Nico Sinan Dağdeviren kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ensar kimdir, kaç yaşında? Ensar Öztürk kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Eda kimdir, kaç yaşında? Eda Çağlayan kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Leyla kimdir, kaç yaşında? Leyla Ünlü kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Semih kimdir, kaç yaşında? Semihcan Temiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Zübeyde kimdir, kaç yaşında? Zübeyde Yaşlak kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Başakşehir La Fiorita maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Başakşehir La Fiorita maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Başakşehir La Fiorita maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Başakşehir La Fiorita maçı kaç kaç, canlı maç skoru! TRT 1 canlı maç izle! BAŞAKŞEHİR-LA FİORİTA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Başakşehir La Fiorita maçı CANLI izle! (HD) 25 Temmuz Başakşehir La Fiorita maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?
4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış

4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
title