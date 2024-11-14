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Erciş'te 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erciş'te 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Van'ın Erciş ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik Erciş'te denetim ve kontrollerini sürdürürken yaya olarak ilerleyen 7 düzensiz göçmeni fark edip yakaladı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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