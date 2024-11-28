Erciş'te 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzensiz göçün önlenmesine yönelik yapılan denetim ve kontroller devam ediyor. Yürütülen çalışmalar sonucunda yaya olarak ilerleyen 20 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN