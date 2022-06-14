Şişme botla açıldığı Erçek Gölü'nde mahsur kalınca polis tarafından kurtarıldı

VAN - Van'da bir kişi şişme botla açıldığı Erçek Gölü'nde mahsur kalınca, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Erçek Gölü'nde meydana geldi. Gezinti amaçlı şişme bot ile göle açılan bir kişinin uzun süre geri dönemediği ihbarını alan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma, 112 Sağlık görevlileri ve

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Gölde yapılan arama-kurtarma çalışmalarında; vatandaşın Erçek Gölü'nde 500 metre açıkta, rüzgarla

sürüklenmiş olan 2,5 metre uzunluğundaki şişme lastik bot içerisinde bulundu. Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından arama-kurtarma botuna alınan vatandaş yapılan sağlık kontrolünde hipotermiye girmek üzere olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından kıyıya getirilerek 112 Sağlık görevlilerine teslim edildi.