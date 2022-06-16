Ercan Kimsesiz cinayetinde şüpheliye müebbet hapis istendi - Haberler

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Ercan Kimsesiz cinayetinde şüpheliye müebbet hapis istendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ercan Kimsesiz cinayetinde şüpheliye müebbet hapis istendi

Kayseri'de Ercan Kimsesiz'i otomobilde bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu sanık hakkında verilen mütalaada müebbet hapis cezası istedi.

Kayseri'de Ercan Kimsesiz'i otomobilde bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu sanık hakkında verilen mütalaada müebbet hapis cezası istedi.

Geçtiğimiz 28 Aralık'ta Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Mehmet Baldöktü Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen yabancı uyruklu M.H.H. ile Ercan K. ile görüşmek için buluştu. İkili arasında çıkan tartışma sonrasında M.H.H., yanındaki bıçak ile Ercan K.'yi bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Ercan K., ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kayıplara karışan M.H.H., olaydan bir sonra gece saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçmaya çalışırken il merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

Savcı müebbet hapis cezası istedi

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, yabancı uyruklu Suriye uyruklu cinayet sanığı M.H.H. hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Ercan Kimsesiz'in Avukatı Bülent Hodul, "Olay bizce tasarlayarak ve kasten adam öldürme suçu bu sabittir. Ancak kararı sayın mahkeme verecek, Cumhuriyet Savcısı da mütalaasını bu yönde kullandı duruşma yapıldı" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Selçuklu Kayseri Aralık 3. Sayfa Haberler

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