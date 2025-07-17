Erbil ve Duhok'ta İHA Saldırıları: Petrol Sahaları Hedef Alındı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e bağlı Surije köyü yakınlarına ve Duhok kentinde bulunan Norveçli DNO petrol sahasına 5 dakika arayla patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) düştü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil ve Duhok kentine insansız hava aracı (İHA) ile yeni saldırılar düzenlendi. IKBY hükümetine bağlı Terörle Mücadele Birimi'nde yapılan açıklamada, Erbil'e bağlı Şamamık Nahiyesi'ndeki Surije köyü yakınlarına saat 10.50'de bir İHA düştüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Duhok ilinin Zaho ilçesine bağlı Tuaki bölgesinde bulunan Norveç petrol ve gaz operatörü DNO petrol sahasının da saat 10.55'te İHA tarafından hedef alındığı bildirildi.

Erbil ve Duhok saldırılarında herhangi bir can ya da mal kaybı meydana gelmedi.

IKBY hükümeti Haşdi Şabi'yi suçlamıştı

IKBY, 14 Temmuz'dan bu yana art arda İHA saldırılarına maruz kalıyor. Saldırılarda Erbil ve Duhok'taki yabancı şirketlere ait petrol sahaları hedef alınırken, bazı tesislerde üretim durdu ve enerji sektöründe ciddi maddi kayıplar yaşandı. Saldırıların sorumluluğunu şu ana kadar hiçbir grup üstlenmedi. Ancak IKBY İçişleri Bakanlığı, daha önce bu tür saldırıların arkasında Şii milis güç Haşdi Şabi'ye bağlı bazı grupların olabileceğini belirtmişti.

Bugün erken saatlerde Erbil'in Bahreka ilçesine bağlı Cejnikan köyü yakınlarında bir İHA'nın düştüğü açıklanmış, Dün ise Duhok kentinde bulunan Şeyhan ilçesinde Badre petrol sahasına İHA'lı saldırı düzenlendiği belirtilmişti. - ERBİL