Erbil'deki İHA'lı saldırıda 3 kişi yaralandı - Haberler

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Erbil'deki İHA'lı saldırıda 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralandı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralandı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi. Erbil-Pirmam yoluna düşen İHA nedeniyle 3 kişinin yaralandığı açıklandı. İHA'nın yerel saatle 21.30 sularında yola düştüğü ve çok sayıda araç ile bir restoranın hasar aldığı aktarıldı.

Irak basınında yer alan haberlerde, söz konusu İHA ile Uluslararası Erbil Havalimanı'nı hedef alındığı iddia edildi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

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