Erbil'de İşsizlik Protestosunda Güvenlik Güçleri Ateş Açtı: 2 Ölü

Güncelleme:
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de işsizlik ve hizmet yetersizliğine karşı yapılan protestolar sırasında güvenlik güçlerinin kalabalığa ateş açması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Olayların ardından çatışmalar başladı ve bölgedeki gerilim sürüyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de işsizliğin protesto edildiği eylemlerde güvenlik güçlerinin kalabalığa ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Müdahale sonrasında aşiret mensupları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Erbil'e bağlı Guveyir ilçesinde bir grup, Lanaz Petrol Rafinerisi önünde işsizlik ve hizmet yetersizliğini protesto etmek için bir araya geldi. Gösteriler sırasında güvenlik güçleri henüz bilinmeyen bir nedenle kalabalığın üzerine ateş açtı. Silahlı müdahale nedeniyle bir protestocu ve bir petrol tankeri sürücüsü hayatını kaybetti. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesinin ardından olaylar kısa sürede çatışmaya dönüştü. Yerel kaynaklar, IKBY'nin önde gelen aşiretlerinden Herki aşireti mensupları ile güvenlik güçleri arasında rafinerinin yakınındaki Erbil-Guveyir yolu üzerindeki Lajan köyü çevresinde silahlı çatışma çıktığını ve olaylarda 10'dan fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Çatışmanın ardından bölgede gerilim hala devam ediyor. - ERBİL

