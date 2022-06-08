Erbil'de işlek caddeye İHA düştü - Haberler

Erbil'de işlek caddeye İHA düştü Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki işlek bir caddeye insansız hava aracı (İHA) düştü. Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki işlek bir caddeye insansız hava aracı (İHA) düştü. Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki işlek bir caddeye insansız hava aracı (İHA) düştü. İHA'nın düştüğü caddede bulunan birçok aracın hasar aldığı belirtilirken, olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. (Abdulkadir Hacıoğlu/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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