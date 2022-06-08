Erbil'de işlek caddeye İHA düştü - Haberler

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Erbil'de işlek caddeye İHA düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki işlek bir caddeye insansız hava aracı (İHA) düştü.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki işlek bir caddeye insansız hava aracı (İHA) düştü.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki işlek bir caddeye insansız hava aracı (İHA) düştü. İHA'nın düştüğü caddede bulunan birçok aracın hasar aldığı belirtilirken, olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

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