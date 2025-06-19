Erbil'de Bomba Yüklü İHA Düşürüldü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Erbil'e bağlı bir bölgede bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyuruldu. Açıklamada, "Terörle Mücadele Birimi'nin edindiği bilgilere göre, Çarşamba akşamı Şirava köyü yakınlarında bomba yüklü bir insansız hava aracı düşürülerek imha edilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, olayda herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı belirtildi. - ERBİL